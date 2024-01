Florast lahkunud Eesti koondislane lõi käed suurima rivaaliga

«Peale Floras mitte jätkamist helistas mulle Levadia ning näitas üles suurt huvi. Ise tahtsin jalgpalli veel edasi mängida, jõudsime diilini ja nii lihtne see liitumine oligi. Levadias pole muud eesmärki, kui ainult meistriks tulla. Ka minul on sama eesmärk!» lausus Kallaste FCI Levadia pressiteate vahendusel.

«Kindlasti toon kaasa oma kogemusi, kuid mida ja mis neist parimad on, saame teada hooaja lõpus. Loodan, et see on midagi muud peale minu vanuse!»