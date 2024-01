4. jaanuarini Cleveland Cavaliersi hingekirja kuulunud Rubio võttis alates möödunud suvest korvpallist pausi, et tegeleda oma vaimse tervisega.

«Otsustasin oma sportlaskarjääri peatada, et oma vaimse tervise eest hoolt kanda. Suured tänud Hispaania korvpalliliidule, kes on minu otsust igast küljest toetanud. Soovin, et minu privaatsust austatakse ja loodetavasti saan varsti teile rohkem infot anda,» teatas Rubio suvel Hispaania korvpalliliidu pressiteates.