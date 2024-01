Hääled Venemaal: Pariisi olümpiale minek oleks alandav, riigi reetmine!

Detsembri alguses otsustas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda Pariisi olümpiamängudel neutraalse lipu all. Kui paljudes lääneriikides tekitas see otsus pahameelt, siis ka meist ida poolt ei kostnud liiga palju hurraa-hüüdeid. Läksid mõned päevad mööda ja vaimustus jahtus veelgi.