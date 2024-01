Eestlastele rõõmsaid ja nukraid emotsioone pakkunud ralli ihkab tagasi MM-sarja

Kahel korral MM-sarja kuulunud Iirimaa ralli on pidamas üha tõsisemaid läbirääkimisi, et endale tulevikus koht kalendris teenida. Ralliportaali Dirtfish teatel on Iirimaa autospordiliit ja WRC promootorid kohtumas, et erinevaid võimalusi arutada. Seejuures on juba lauale pandud kolm võimalikku asukohta, kuhu rallikeskus määrata.