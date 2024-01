Priit Pullerits: Mida teeks Eesti sport ilma naisteta?

Paistab, et aastalõpu parimate valimise virvarris ja ülevas meeleolus jäi enamikul märkamata, kuidas lõi välja vana tõsiasi, mida on ammu Eestis ja mujalgi ette heidetud: et naisena tippu jõudmiseks pead suutma ja saavutama palju rohkem kui mees.