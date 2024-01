Kui laskesuusatamise Oberhofi MK-etapil lasti tänaste sprintide aegu USA kultusseriaali «A-rühma» tunnusmuusikat, näis see erakordselt paslik, kuivõrd sealsed korraldajad on nädal aega higimull otsa ees rabelenud, et seal üldse võistelda saaks.