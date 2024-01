Edetabel ⟩ Kes on ikkagi maailma kalleim jalgpallur?

Jude Bellingham on hetkel maailma kõige kalleim jalgpallur.

Viimastel aastatel on tekkinud arutelu, kes on ikkagi maailma parim jalgpallur, kui trooni on viimaks vabastanud Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. Kõige krõbedam hinnalipik aga kuulub hetkel Madridi Realis mängivale Jude Bellinghamile.