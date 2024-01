Suusatuuri üldliider Diggins lõpetas sõidu kaheksandana (+5,7). Enne legendaarset Val di Fiemme lõputõusu on tema edu kokkuvõttes rootslanna Jonna Sundlingu ees 43 sekundit. Poodiumikohtade nimel tuleb kõva võitlus, sest üldarvestuse kolmas on Karlsson (+44), neljas soomlanna Kerttu Niskanen (+49) ja viies Svahn (+58).