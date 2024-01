Rootsi olümpiakomitee avaldatud raportist selgus, et 16 protsendil sportlastest on raha nii vähe, et nad ei küüni piirini, mille Rootsi on riigi kodanikele hea elu säilitamiseks seadnud. 2023. aastal oli piirmäär 517 eurot (5717 Rootsi krooni), millelt on maha arvestatud eluaseme- ja ravimikulud.