2024. aastal on Greensmithi suur eesmärk kohta parandada ning mullu kaks WRC2-klassi etappi võitnud britt ihkab MM-tiitlit. «On fantastiline jätkata Škodaga 2024. Aastal. Nautisime 2023. aastal nendega suurt edu ja me mõlemad jagame ühist ambitsiooni võistelda MM-tiitli nimel,» ütles Greensmith wrc.com-ile.