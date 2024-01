Heiko Rannula: tegime hooaja parima kodumängu

«Emotsioon on kindlasti hea, tegime hooaja parima kodumängu!» kiitis Rannula. (Vahemärkusena: hooaja parimaks võõrsilmänguks saab pidada 78:71 võitu novembris Zaragozas sealse Casademonti üle.). «Saime tänaseks mänguks pikalt valmistuda ning mul on hea meel, et asjad toimisid. Täismaja aitas kõvasti kaasa ning loodetavasti tuleb publik saali edaspidigi,» jätkas Kalevi juhendaja.