Poom jätkab karjääri Iirimaa meisterklubis

«Mul on hea meel naasta Iirimaale Shamrock Roversisse. Soovin FC Florale edu tulevaseks hooajaks!» ütles Poom.

Ta on Briti kultuuris üles kasvanud, mistõttu on see keskkond talle väga kodune. Klubina proovisime leida parima lahenduse mängijale, milleks tundus olevat anda talle võimalus jätkata mängimist Iirimaal,» sõnas FC Flora peatreener Norbert Hurt.