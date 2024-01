Rivaal napsas Manchester Unitedi eest hinnatud ründetähe

Varasemalt Inglismaa kõrgliigas Londoni Chelseat esindanud Werner sõlmis Tottenhamiga 2024. aasta suveni kehtiva laenulepingu. Seejuures on Tottenhamil võimalus pärast laenuperioodi Saksamaa ründetuus endale seotada. Väljaande The Athleticu ajakirjaniku David Ornsteini teatel peaks Tottenham suvel Werneri endale ostmiseks tasuma 15-20 miljonit eurot.

Antud üleminek on valusaks hoobiks Manchester Unitedile, kes soovis sakslast enda ridadesse meelitada. Väidetavalt oli Werner Unitedi peatreeneri Erik ten Hagi üks sihtmärke praeguses üleminekuaknas.

Tänavu Leipzigi eest 14 kohtumist ja kaks väravat kirja saanud Werner võib paberimajanduse kiire õnnestumise korral Tottenhami eest väljakule joosta juba järgmisel nädalal, mil Inglismaa kõrgliigas sõidetakse külla just Unitedile.

Vaatamata praegusele mõõnaperioodile on Werner ikkagi maailmas hinnatud ründaja. Saksmaa kõrgliigas on tema nimel 102 väravat ning koondise eest saanud kirja 57 kohtumisega 24 tabamust. Kaks neist on sündinud Eesti koondise vastu.