Meie mehe medali muudab veelgi magusamaks – või harukordsemaks? – , tõsiasi, et see riputati talle kaela nii-öelda kõrvalalal. Liiv on korduvalt toonitanud, et tema põhidistantsiks on ikkagi 1000 meetrit, kuid nüüd tuli jackpot hoopis poole lühemal disantsil.