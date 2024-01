FIS plaan kliimakriisiks: korraldada MK-etappe Rio de Janeiros ja Dubais

Kuigi eestlased said just omal nahal tunda paukuvat pakast, siis Kesk-Euroopas on suusasarjad soojeneva kliima ja lumepuuduse all kõvasti pihta saanud. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on haudumas plaani, kuidas talialad kriisist päästa. Näiteks suusahüppajad võivad tulevikus võistelda suvisel ajal Brasiilias või Dubais ja talvel traditsioonilisemates paikades.