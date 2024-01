JÄRELVAADATAV ⟩ Liider Selver/TalTech pikendas võidumarssi

Enne kohtumist:

Selver/TalTechi peatreeneri Andres Toobali sõnul on pikem puhkus möödunud töiselt. «Saime piisavalt puhata ja siis hakkasime taas treenima. Aasta lõpp oli tõusude ja mõõnadega, viimane võit Võru üle tõi aga positiivseid noote juurde. Nurgaründajate osakonnas on meil olnud puudujaid, mis on ka trenne mõjutanud ja nii on teised pidanud oma mugavustsoonist rohkem välja astuma.