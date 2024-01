Tour de Ski üllataja pidutses ja jõi seitse kuud jutti

Laukli rääkis Soome ajalehele Iltalehti, et pärast eelmist hooaega võttis ta elu vabalt ning aprilli algusest kuni oktoobrini lõpuni olid vähemasti nädalalõpul tema jaoks üks suur lust ja lillepidu. Ta pajatas, et käis iga nädal pidudel ning tarbis ohtralt alkoholi.

«Kuna võistlen suvel erinevatel jooksuüritustel, olen võistleja 11 ja pool kuud aastas. Pidutsemine on hoopis midagi muud kui sport. Minu jaoks on see viis, kuidas ma leian oma elus parima tasakaalu,» selgitas Laukli.