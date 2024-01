Suri Saksamaa jalgpallilegend Franz Beckenbauer

Müncheni Bayerniga tuli Beckenbauer mängijana aastatel 1974 kuni 1976 kolmel korral Meistrite liiga eelkäija ehk Euroopa karikavõistluste võitjaks. Ballon d'Ori auhinna võitis ta 1972. ja 1976. aastal ning on ühtlasi ainus kaitsemängija, kes selle auhinna kahel korral võitnud. Ta on üks üheksast jalgpallimängijast, kes on tulnud maailmameistriks, Meistrite liiga võitjaks ja saanud Ballon d'Ori auhinna.