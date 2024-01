80-aastane spetsialist jätkab F1s niiditõmbajana veel aastaid

Sügisel sahistati meedias, et Red Bulli pikaaegne tiimipealik Christain Horner ja tiimi nn «hall kardinal» on tülli läinud ning et viimane võib oma positsioonist loobuda. Aasta alguses kinnitati aga, et energiajoogifirmal sõidutalente otsida aidanud Marko jätkab F1 karussellis veel mitu hooaega.

Eelmisel nädalal kinnitas Marko Austria uudisteagentuurile (APA), et tema uus leping Red Bulliga kehtib 2026. aastani. See tähendab, et ta jääb kolmekordse maailmameistri Max Verstappeni abimeheks vähemalt kuni oma 84. sünnipäevani.

Markot on nimetatud Red Bulli halliks kardinaliks, sest kuigi ametlikult on ta meeskonnas pelgalt nõustaja rollis, siis kuluaarides on tema otsustel kõva kaal. Ta on mänginud võtmerolli meeskonna mitmete talentide leidmisel ning vastutab samuti Red Bulli sõsartiimi ehk AlphaTauri käekäigu eest.