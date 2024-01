2021. aastal WBC kergkaalu vahetiitli võitnud Garcia ja tema abikaasa Andrea Célina said 23. detsembril lapse. Garcia teatas uudisest Instagramis, kuhu kirjutas: «Tänan jumalat. Olen nii tänulik. Armastan teda juba nii palju. Ta on kiire. Tal kulus maailma tulemiseks vaid kaheksa minutit. Te teate, kellelt see kiirus pärineb.»