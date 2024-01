Bø vastas kriitikale

23-aastane Poromaa ütles Rootsi ringhäälingule (SVT), et laskesuusatamisest rääkimine võib talle olla päästikuks, sest talle lihtsalt ei meeldi see ala. «Mind võib kettasse tõmmata teadmine, et laskesuusatamine meeldib väga paljudele. Laskesuusatajad pole otseselt ebaõnnestunud murdmaasuusatajad, aga kurat võtaks, kui ikka kiirelt suusatada on natuke raske, siis võiks ju proovida vahepeal natuke puhata ja märki lasta,» arvas Poromaa aasta alguses antud intervjuus.

Norra ajaleht Dagbladet uuris, mida arvab sellest viiekordne olümpiavõitja ja 17-kordne maailmameister Bø. «Tulemused ei räägi praegu tema kasuks, nii et ma kujutan ette, et see on tema viis, kuidas püsida meedia huviorbiidis. Ausalt öeldes, arvestades tema hiljutist vormi, arvan, et suudan teda isegi klassikatehnikas võita,» ütles Bø.