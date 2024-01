Tõnis Sildaru süüdistatakse ligi miljoni euro väärtuses Kelly Sildaru vara ebaseaduslikus kasutamises

«Lapsevanem on kuni lapse täisealiseks saamiseni oma järeltulija seaduslik esindaja ja vara hooldaja. See aga ei tähenda, et vanem võib lapsele kuuluvat vara käsitleda nii nagu see kuuluks talle. Vastupidi – vanem peab hoidma lapsele kuuluvat vara eraldi seisvalt ja tohib seda kasutada vaid lapse ülalpidamiseks, vara valitsemiseks või muude lapsega seonduvate jooksvate kulude katteks. Siiski tasub meeles pidada, et last peavad ülal pidama vanemad, mitte laps ise,» kommenteeris riiklikku süüdistust esindava Põhja ringkonnaprokurör Leelet Kivioja Postimehele.