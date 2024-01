Aivar Pohlak: praegu pole realistlik, et võiksin 2024 või 2025 alaliidu eesotsast taanduda

«Ma arvan umbes viis-kuus aastat tagasi sai hakatud juhtkonna koosolekutel täiesti teadlikult rääkima sellest, et peame viima jalgpalliliidu mingiks hetkeks sellesse seisu, et seda on võimeline keegi teine juhtima, valmistuma nii-öelda minu järgseks ajastuks. Kusjuures ma mingil perioodil arvasin, et aastal 2024 või 2025 võiksin lõpetada. Nüüd ei tundu see realistlik,» vastas Pohlak.

Aga see arusaamine, et ma pean suutma viia jalgpalliliidu sellisesse seisundisse, et teda on võimalik toimivate mehhanismide pealt üle võtta või juhtida edasi, on võtmeküsimus. Me oleme selle teemaga tegelenud ja tegeleme kogu aeg. Mõtteviis, et pärast mind tulgu või veeuputus, see ei päde siia.»