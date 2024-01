Neli eestlast tõmbab selga Mongoolia klubi särgi

Räim ja Karpenko on meeskonna jaoks mõned sõidud teinud juba ka eelneval hooajal. Laas ja Nisu liituvad klubiga esmakordselt, aga on samuti Aasias mitmeid edukaid võidusõite varem teinud.

Läbirääkimistel juhtrolli mänginud Räim sõnas Eesti jalgrattaliidu pressiteenistusele järgmist: «Eelmine hooaja lõpp Aasias jättis positiivse tunde ja tiimi omaniku suur huvi meie meeste vastu andis lootust, et saame uuel aastal oma tingimustel hea meeskonna luua. Meie õnneks jooksid asjad kõik kenasti kokku ja ma usun, et koos saame vägevaid tegusid teha.

Kui mina ja Laas saime kokkuleppele suhteliselt kiirelt, siis Nisu ja Karpenko diil võttis veidi kauem aega. Samas teadsime Laasiga kohe, et tulemuste tegemiseks on meil neid mehi väga vaja,» lausus Aasias treeninglaagris viibiv Räim.

«See on suurepärane võimalus meie kõigi potentsiaali ära kasutada. Eelkõige näen, et oleme Glebiga finišites Räime ja Laasi abimeeste rollis ning kui võimalus on, siis kindlasti proovime ka ise võidu peale sõita,» lisas Nisu.

«Oktoobris sama meeskonna eest võidu sõites olid positiivsed emotsioonid ja kui kuulsin, et plaan on Laas, Räim ja Nisu ka samasse punti meelitada, siis kauem mind veenma ei pidanud.

Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team'il on plaan kaasa lüüa ka Baltikumis peetavatel UCI sõitudel, milleks on Tour of Estonia, Baltic Chain Tour, Tour of Lithuania ja Klaipeda GP.