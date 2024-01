Hiina-Mongoolia tiimiga liitunud Räim: ma ei näe, et siin oleks mingit konflikti

Hiinas baseeruv, kuid Mongoolia lipu all sõitev Quick-Panda Podium Mongolia Team lõi käed peale Räime veel Martin Laasi (30), Oskar Nisu (29) ja Gleb Karpenkoga (22). Neist kaks esimest on varem võistelnud kõige kõrgema kategooria meeskondades ehk World Touril, kuid Ferei näol on tegemist kontinentaalse profitiimiga ehk madalama kategooria meeskonnaga.

Aasta alguses Balile treenima sõitnud Räim avas üllatava käigu tagamaid. «Avalikkust võib see Mongoolia lipp natuke ju hirmutada ja mind ennastki paneks mõtlema, kui ma tausta ei teaks. Aga praktiliselt on tegu Hiina tiimiga. Sealt tõmmatakse rohkem niite, sealt on ka sponsorid. Meeskonna teine pool on Mongooliast, seda sellepärast, et sealne rattaliit toetab seda tiimi ja on pannud sinna sõitma oma koondislased, et nad saaksid riigile UCI punkte teenida ja tiitlivõistlustel sõita.»