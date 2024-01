VIDEO ⟩ Kolmekordne maailmameister sai MK-etapil raskelt vigastada

Ta viidi helikopteriga Berni haiglase, kus tal tuvastati vasaku põlve ristatisideme rebend, mis tähendab, et kogenud mäesuusataja jaoks on hooaeg lõppenud ning küsimuse all on karjääri edasine jätkumine. Ta viidi edasisteks uuringuteks Prantsusmaale, teatas tema kodumaa suusaliit.