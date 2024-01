BLOGI ⟩ Ilves jäi Oberstdorfis napilt esikümnest välja

Enne võistlust

Reedel toimunud proovivoorus näitas Ilves head lendu. MK-sarja üldarvestuses seitsmendat positsiooni hoidev Ilves lendas Oberstdorfi HS 106 mäel 99,5 meetrit ning teenis 125,5 punkti. Tihedas heitluses andis see üheksanda koha.

PCR-võistlus on vajalik, sest kui mingil põhjusel ei saa suusahüpete võistlusvooru pidada, pannakse murdmaasõiduks stardirivi paika just PCR-võistluse põhjal. Oberstdorfis on kavas laupäeval 10 km suusasõit Gunderseni meetodil ning seejärel pühapäeval esimest hooaega kasutusel olev kompaktvõistlus.