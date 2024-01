Iisraeli koondist ei lasta julgeolekukaalutlustel Eestis toimuvale MMile

Mõistetavalt pole Iisraeli alaliit rahvusvahelise katuseorganisatsiooni otsusega üldse rahul ja plaanib selle vaidlustamist spordikohtus. «Vestlesin IIHFi juhtidega ning nende vastus oli mulle pettumuseks. Rahvusvahelist olümpiakomiteed on olukorrast teavitatud ning nad on meie poolt, et Iisraeli ei diskrimineeritaks ühelgi võistlusel,» ütles Iisraeli olümpiakomitee esimees Yael Arad kohalikule meediale.