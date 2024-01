Toyota pigistas uuest autost välja rohkem kui varem

Toyota Gazoo Racing (TGR), mille taha peitub sisuliselt kogu Jaapani autotootja võistlusproramm nii ralli- kui ringrajal, esitles 2022. aastal Tokyos eelmist GR Yaris mudelit. Uuenenud mudelist on Toyota insenerid suutnud välja võluda rohkem kui kunagi varem ehk 280 hobujõudu, mis on 19 rohkem, kui eelmiselt kolmesilindriliselt mootorilt.

Lisaks värskendustele, mille eesmärk on suurendada maksimaalset võimsust, on Toyota toonud välja kaks erimudelit, mis on nimetatud mitmekordsete maailmameistrite järgi. Kaheksakordse ralli maailmameistri Sébastien Ogier ja kahekordse maailmameistri Kalle Rovanperä nime kandvaid erimudeleid tutvustatakse kahe nädala pärast Monte Carlo rallil.