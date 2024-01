Paljud on 2014. aastal ketsid varna riputanud Henryd pidanud oma ajastu üheks parimaks mängijaks. Ta lõi hiilgavaid väravaid Londoni Arsenali, Barcelona ja Prantsusmaa koondise eest. Ja ta tegi seda alati naeratus näol. Nüüd aga selgub, et Thierry Henry maailm polnudki nii pilvitu, vaid selle taustal oli tal suur probleem

Aastatel 2010–2012 endise Eesti koondislase Joel Lindperega New York Red Bullsis mänginud Henry nautis klubides ja rahvusmeeskonnaga üliedukat karjääri, kuid tegelikult olid tal vaimse tervisega suured probleemid. Henry tunnistas, et võitles karjääri jooksul depressiooniga, kuid tal ei tekkund tunnet, et on valmis oma vaimsete deemonitega silmitsi seisma.