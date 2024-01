Eestit esindab noorte taliolümpial 24 sportlast

«Noorte olümpiamängud annavad noortele hea võimaluse nuusutada olümpiaõhku. Suur multispordiüritus erineb tavapärastest võistlustest ning nõuab sportlaselt suuremat keskendumist. Eestit esindavad noored on läbinud karmi kvalifitseerumise kadalipu ning olen kindel, et nad annavad endast kõik, et meid suurel areenil hästi esindada. Teeb rõõmu, et oleme esmakordselt esindatud lumelaua-aladel, kus Eesti pole noorteolümpial varem võistelnud,» rääkis Kaljurand.