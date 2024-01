Olümpiavõitja kukkus põhja: kõik rääkisid temast, aga nüüd on ta tühi koht

2018. aastal Pyeongchangi olümpial murdmaasuusatamise sprindis olümpiavõitjaks tulnud Nilssoni otsus kaks aastat hiljem ala vahetada tuli korraliku üllatusena. Nüüd, neli aastat hiljem võib öelda, et asjad on läinud üle kivide ja kändude. MK-etappidel pole ta stabiilselt osalenud, ette on näidata üks poodiumikoht.

Sakslane Pichler, kes tüürinud Rootsi laskesuusakoondist 2000ndate keskpaigas ja hiljem 2015–2019, arvab, ei mõista, miks on Nilssoni suusavorm kehvake ning ka lasketäpsus ei ole kiita. «Ta on näiteks suutnud võita Theresa Johaugi murdmaarajal. Keegi ei saa öelda, et ta ei oskaks vabatehnikas sõita, aga ma ei saa aru, miks see tal praegu nii kehvasti välja tuleb. See on tõesti halb,» rääkis Pichler Expressenile.