VIDEO JA FOTOD ⟩ Eestlaste auto muutus Dakari rallil tuleroaks

Esmaspäeva, 15. jaanuari hommik pidi Rally Raid Estonia meeskonnale Männama ja Lepik jätkuma Dakari kaheksanda kiiruskatsega. Paraku aga lõppes meeste teekond tänavusel Dakaril lõplikult, kui nende võistlusmasin Century Racing CR7 hommikul maha põles. Kõige olulisem on see, et autot enne starti testima läinud mehaanikud pääsesid õnnetusest ehmatusega, vahendati pressiteates.