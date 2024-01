23-aastane profisportlane mõisteti vägistamise eest pikaks ajaks vangi

Lamichhane vahistati 2022. aasta augustis, sest teda kahtlustati ühes Katmandu hotellis toimunud 18-aastasenaise vägistamises. Ta vabastati ta kautsjoni vastu ja naasis koondisesse ja osales 2023. aastal Aasia karikavõistlustel. Detsembris vahistati ta aga jälle ning seekord mõistis kohus ta vägistamises süüdi. Mehe advokaat on kinnitanud, et otsus kaevatakse edasi kõrgemasse kohtusse.

Kohus mõistis naise kasuks välja 500 000 Nepali ruupia suuruse kahjuraha, mis on natuke alla 3500 euro. Enne kohtuotsuse välja kuulutamis nautis Lamichhane Nepali avalikkuse toetust ning on alati eitanud talle esitatud süüdistusi. Fännid on tema platsile tulemist iga kord valjuhäälselt tervitanud, kuid leidus vastaseid, kelles tekitasid Lamichhane’i süüdistused pahameelt.