Iltalehti kirjutas, et näiteks Soomes on karikavõistlustel on endiselt lubatud fluori sisaldavaid määrdeid kasutada. Erinevalt Skandinaavia KV-etapist pole see Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) kalendrisse kuuluv võistlus. Treener Jussi Piirainen arvabki, et ilmselt oli kontrollis vahele jäämine hooletu suuskade puhastamise tulemus.