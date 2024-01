Jose Mourinho jäi töötuks

2021. aasta mais Itaalia tipptiimi juhendama palgatud Mourinho meeskond oli praegu Serie A-s alles üheksandal kohal ning see oli klubi juhtkonnale viimaseks piisaks.

Praegu on Roma aga Meistrite liigasse viivast kohast viie punkti kaugusel ja eelmisel nädalal saadi kaotus karikavõistlustel, kui kaotati linnarivaal Laziole.

AS Roma omanuiku Dan ja Ryan Friedkin tänasid Mourinhot kire ja pühendumuse eest, mida ta treenerina üles näitas. «Meile jäävad tema ametiajast alati suurepärased mälestused, kuid usume, et klubi parimates huvides on praegu vaja kiireid muutusi,» lisati avalduses.