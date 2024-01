Neymari pere tõttas trellide taga istuvale koondisekaaslasele appi

Brasiilia jalgpallikoondise endine tähtmängija Dani Alves on juba enam kui aasta olnud trellide taga, sest teda kahtlustatakse Barcelona ööklubis 23-aastase naise vägistamises. Mees on oma süüd eitanud. Koondisekaaslase Neymari perekond on aga rahahädas Alvesile ulatanud abikäe.