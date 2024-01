Nimelt märkas kõige tunnustatum ralliga tegelev ajakirjanik David Evans, et Hyundai tõi kaks korda välja, kuidas nende eesmärk 2024. aastal on võita sõitjaga individuaalne meistritiitel.

See on äärmiselt haruldane, kui tiim peab individuaalset tiitlit meeskonna omast olulisemaks. Näiteks tasub meenutada, et kui Ott Tänak tuli 2019. aastal maailmameistriks, rääkis toonane Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen söögi alla ja söögi peale, et kuigi eestlase triumf oleks vahva, siis Toyota vaatevinklist oleks tegemist lihtsalt boonusega, sest kõige olulisem on olla parim tootja.