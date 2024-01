Rallit.fi andmeil käivad sahinad, et 2.-3. veebruarini sõidetaval Arcticu võistlusel teeb oma tänavuse avastardi Toyota Yaris Rally1-autoga Kalle Rovanperä. Lisaks pakutakse, et võistlusel osaleb ka Esapekka Lappi, seda Hyundai i20 Rally1-autoga. Kuna võistlejate registreerimistähtaeg on 22. jaanuaril, siis võib kuulujuttude kinnitamiseni kuluda veel aega.