Elektriarve ajas Eestis mõisa pidava mäesuusalegendi hulluks

Palander on mõisas tegelenud majutus- ja restoranitegevusega ning on suure hoone praegu välja üürinud ühele ettevõttele. Sarnaselt paljude teiste börsielektrit tarbivate inimestega on ka tema saanud omal naha tunda suuri elektriarveid, tunnistas ta Soome ajalehele Iltalehti.

«Meil on börsielekter ja hind on jooksnud umbes sarnaselt Soomega. Ontika mõisa puhul räägime tuhandetest eurodest kuus. Suvel on igakuine elektriarve olnud 400–700 eurot. See on täiesti absurdne. Lõplik hind sõltub sellest, kui külmaks hoone jätame. Aga kui sellises kohas temperatuur liiga madalale langeb, lõhkevad torud jne» rääkis Palander.