Eesti jalgpallikoondise ründaja liitus Ungari meistriga

«Vlada oli FC Floras küll ainult pool aastat, aga tema kohta saan julgelt öelda, et tegu on Eesti ühe professionaalsema, töökama ja tugevate liidriomadustega mängijaga, kelle suhtumine ja töökus peaks olema eeskujuks kõigile mängijatele, kes soovivad teha Eestist sammu välismaale. Mul on äärmiselt hea meel, et Vlada astub järjekordse sammu edasi oma karjääris ning ühineb juba meile Inna Zlidnise kaudu tuttava tugeva Ferencvárosega,» kommenteeris FC Flora naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva.