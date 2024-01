Paide meelitas kauase koondislase tagasi koju

48 korral ka Eesti koondise särki kandnud Nikita Baranovi sõnul on üheskoos klubiga seatud selged sihid. «Paide näitas minu vastu konkreetset huvi ning pärast vestlusi Ivan Stojkovici ja Gert Kamsiga sain aru, et klubi ootused ja eesmärgid on kõrged. Mul on väga hea meel saada osaks neist plaanidest, loodan oma mängu ja kogemustega aidata Linnameeskonnal teha järgmised sammud püstitatud eesmärkide suunas,» rääkis ta võistkonna pressiteenistusele.