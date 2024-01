Stefan Arand liitub esimese eestlasena F1-sarjaga

Ühtlasi kinnitati seal meeskonna sõitjad: esisõitjaks on mitmekordne maailmameister Andersson, tema tiimikaaslaseks omakorda 20-aastane Stefan Arand. Võistkonna varusõitjaks on teine rootslane Johan Östberg, kes tuli möödunud hooajal F2 MM-sarjas seitsmendaks.

Arand sai kutse meeskonda peale edukat F2 MM-sarja debüüthooaega, kus ta saavutas Rashed Al Qemzi ja Edgaras Riabko järel pronksmedali. Arand on pärast 2022. aastal võidetud F4 maailma- ja Euroopa meistritiitlit unistanud just F1 MM-tiitlist ja nüüd on ta astunud järjekordse sammu sellele unistusele lähemale.

«Mul on hea meel, Arand sõidab 2024. hooajal just minu meeskonnas,» oli Andersson tiimikaaslase valikuga rahul. «Ta on F4-klassi maailmameister ja lõpetas oma esimese hooaja F2-sarjas kolmandal kohal, olles ise ainult 20-aastane. Mul on väga hea meel [tema liitumise üle] ja ma arvan, et meil tuleb väga tugev hooaeg F1-sarjas.»