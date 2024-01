VIDEO ⟩ Järjekordne Eesti koondislane naasis välismaalt koju

«Tiitlid on vaja tagasi koju tuua ja see on ainuke missioon sel hooajal! Meeskond tundub väga tugev olevat –väga palju on tuttavaid nägusid, aga on juurde tulnud ka kvaliteetseid uusi mängijaid. Hoidsin eelmine aasta Levadial pilku peal ja Levadia mängis väga atraktiivset jalgpalli. Kindlasti tuleb see hooaega kaksuks, et tiim on kokku mänginud. Minu ülesanne on võimalikult kiiresti mängu sisse sulanduda ja anda omaltpoolt lisakäik. Õnneks aega veel on ning tööd selle nimel saab teha, et süsteemi sisse sulanduda. Väga hea meel on uuesti tagasi kodus olla ja ootan suure põnevusega Levadia särgis taaskord väljakule jooksmist.»