«Oleme viimastel aastatel nautinud suurt edu. Muidugi loodame seda 2024. aastal jätkata. Aga ootame tänavu suuremat konkurentsi kui kunagi varem. Kõigi tiitlite võitmine on veel raskem. Võistkondlik karikas on peamine eesmärk. Sõitja ja kaardilugeja esikoht oleks väga mõnus boonus,» kinnitas Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala pressiteates taas, et latt pole päris kõige kõrgematele tellingutele seatud.