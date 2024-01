EMil ajalugu teinud Aleksandr Selevko – tagasihoidlik uisufanaatik, kellest kõik räägivad ainult ülivõrdes

Pole vale öelda, et vennad Selevkod on ühe treeneri, Irina Kononova käe all harjutanud peaaegu terve elu. Vanem vend Saša alustas uisutamisega kolme ja poole aastaselt, nooremal, Mišal jäi aga uiske jalga tõmmates kolmestki aastast tublisti puudu!