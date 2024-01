Eneli Jefimova pälvis järjekordse tunnustuse

Kihlveo kaotanud Tribuntsov tegi märkimisväärse aasta enda sportlaskarjääris. Ei ole sugugi lihtne olles treener ise tipptasemel trenni teha. Tribuntsov näitas, et suure tahtejõuga on kõik võimalik ning püstitas Eesti rekordi 50 m vabaujumises ning 50 m ja 100 m seliliujumises. Lisaks individuaalsetele rekorditele oli Tribuntsov oluline lüli ka teateujumistes, kus meeskonnaga (Tribuntsov, Daniel Zaitsev, Kregor Zirk ja Alex Ahtiainen) purustati lühiraja Euroopa meistrivõistlustel 15 aastat püsinud Eesti rekord 4x50 m vabaujumises. See pole aga veel kõik - Rumeenis toimunud EMil püstitati Eesti rekord ka 4x50 m kombineeritud teateujumises koosseisus Tribuntsov, Jefimova, Zaitsev ja Aleksa Gold. Parimaks kohaks EMil oli Tribuntsov 50 m seliliujumise 7. koht.