Veerpalu ja Välbe jõudsid noorte olümpial esikaheksasse

Kahe peale kokku üheksa varupadrunit kasutanud laskesuusatajad olid oma sooritusega rahul. «Rada oli päris raske. Õnneks oli teisi sõitjaid, kelle taga oli mõnus sõita ja see tegi sõidu natuke lihtsamaks. Laskmine läks okeilt ja see andis jällegi rohkem motivatsiooni sõita,» rääkis mullu laskesuusatamise kasuks otsustanud Veerpalu pressiteates.

16-aastasele laskesuusatajale andis indu ka eilse tavadistantsi 12. koht, mille ta sai kahe möödalasu juures. «Natuke kripeldab, oleks puhtalt lasknud, oleks esikolmikusse jõudnud. Aga paraku sõidavad need poisid mind nii üle.»

Mõlemad laskesuusatajad kiikavad ka täiskasvanute olümpia poole. «Kogu aeg olen mõelnud, et tahaks ikka olümpiavõitu saada. See on minu unistus,» ütles Välbe.