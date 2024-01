18-aastane mängumees kordas Tallinnas Eesti-Läti liiga punktirekordit

41 punkti on Eesti-Läti liigas ajaloo jooksul nüüd saanud kolm mängumeest. Eelmisel hooajal Keila leegionäre Matej Radunic ja 2021-22 hooajal VEFis mänginud ameeriklane Jalen Riley.

Kalev on tänavu saanud vaid kaks võitu ja on tabelis viimane, VEF on 16 võidu ja viie kaotusega kolmandal positsioonil.