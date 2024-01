1. Kas Ott Tänak tuleb maailmameistriks?

Alustame sellest kõige põletavamast. Kalle Rovanperä loobumine täishooajast on vesi eestlase veskile. Ei ole kahtlustki, et Ott Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja eesmärk on kindlasti tulla Hyundaiga maailmameistriks. Toyotaga võideti esimene MM-tiitel viis aastat tagasi ja vaid loetud päevad pärast seda hüpati Hyundai pardale.